Flüchtlinge in NRW: Von Unterbringungs-Problemen und gelebter Integration

Dass Gebäude leer stehen, die sich als Unterkunft eignen, ist in NRWs Städten eher die Ausnahme. In Herne hat deshalb das Land eine Notunterkunft aus Leichtbauhallen mit Zeltdächern aufgebaut. 467 Menschen sind dort derzeit untergebracht, so die zuständige Bezirksregierung Arnsberg.

Viele der Bewohner erleben die Bedingungen in der Unterkunft in Herne aber als unzumutbar. Vergangene Woche (17.4.) protestierten dutzende Geflüchtete vor der Notunterkunft. WDR-Reporter Miltiadis Oulios war vor Ort. Ein jesidisch-georgisches Paar berichtete ihm, es gäbe kaum Privatsphäre. Die Schlafplätze seien nur mit Tüchern voneinander abgetrennt. Tamari, die Mutter erzählt: " Unser Baby ist sechs Monate alt, es hat keine einzige Nacht geschlafen ". Andere Geflüchtete sagen, das Essen sei kaum genießbar und zu wenig. Die Bezirksregierung Arnsberg weist die Vorwürfe auf Anfrage zurück. Die Verpflegung sei ausreichend, die Unterkunft sei zuletzt im Februar kontrolliert worden.

Sprache als Integrations-Schlüssel

Ein wichtiger Schlüssel, um in Deutschland anzukommen: die Sprache. Doch Asylsuchende können in der Regel erst mit Aufenthaltstitel einen Integrationskurs besuchen. Ksenija Sakelšek, stellvertretende Vorsitzende des Landesintegrationsrats, sagt: Asylbewerber sollten sofort deutsch lernen und arbeiten können. " Viele junge Menschen sind hochmotiviert, wenn sie hier ankommen. Diese Motivation sollte man mitnehmen. Stattdessen müssen sie oft monatelang in den Unterkünften warten, das tut vielen nicht gut. "

Sprachcafé für ältere Ukrainerinnen

Annemarie Bechert unterrichtet ehrenamtlich Deutsch für ukrainische Geflüchtete

Was ist aber mit denen, die bei den Sprachkursen durchs Raster fallen? In Königswinter gibt es ein Sprachcafé, in das vor allem ältere ukrainische Frauen kommen, denen das Tempo im Integrationskurs zu schnell ist. Die pensionierte Fremdsprachenlehrerin Annemarie Bechert unterrichtet einmal die Woche die Gruppe von zehn bis zwölf Ukrainerinnen.

Die 76-Jährige hat selbst einige Jahre in Odessa in der Ukraine gelebt, spricht Russisch und versteht Ukrainisch. Bechert sagt, sie merke im Unterricht: " Die Frauen sind mit einem Herz hier, mit einem Herz bei ihren Angehörigen in der Ukraine ". Im Sprachcafé will sie ihnen erstmal mit Vokabeln für den Alltag hier helfen: " Gerade ging es um Ostern und Frühling - zum Beispiel, wie man mit einem Arzt über Heuschnupfen spricht ".

Über das Thema berichten wir am 26.04.2023 auch im WDR 5 Morgenecho und in der Aktuellen Stunde im WDR Fernsehen.