Hakle und Görtz sind pleite: Droht eine Welle von Insolvenzen?

Ein Viertel mehr Firmenpleiten als im Vorjahr

Sind das nur zwei zufällige Beispiele oder der Beginn einer größeren Entwicklung? Eine aktuelle Statistik lässt zumindest aufhorchen: Laut dem Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) hat die Zahl der Firmenpleiten im August spürbar zugelegt. Konkret seien es 718 Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften gewesen - 26 Prozent mehr als im Vorjahr. Und für den Herbst sei mit einer zunehmenden Zahl zu rechnen.

Aber: Der jetzige Anstieg kommt auch daher, weil es in der Corona-Zeit vergleichsweise wenige Insolvenzen gab. Die Pflicht, diesen Schritt zu gehen, hatte die Politik lange Zeit ausgesetzt. " Der deutliche prozentuale Anstieg jetzt basiert also auf einer relativ niedrigen Zahl ", erklärt WDR -Wirtschaftsexperte Wolfgang Landmesser.

Trotzdem heißt es von dem Institut: " Nach lange Zeit niedrigen Insolvenzzahlen hat nun eine Trendwende eingesetzt ." Verantwortlich dafür seien in erster Linie die stark steigenden Preise. Immerhin: Von einer drohenden Insolvenzwelle könne trotz steigender Zahlen derzeit nicht gesprochen werden.

Wirbel um Habeck-Aussagen zu Insolvenzen

Wirtschaftsminister Robert Habeck

Das sieht auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck so. In der ARD -Sendung "Maischberger" sagte der Grünen-Politiker am Dienstagabend auf die Frage, ob er mit einer Insolvenzwelle rechne: " Nein, das tue ich nicht. " Zur Begründung sagte er: " Ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Branchen einfach erstmal aufhören zu produzieren. " Sie würden aufhören zu verkaufen, aber seien nicht automatisch insolvent.