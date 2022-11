Scholz' China-Reise ist ein Fehler!

Wenn es um die existentiell bedrohte Ukraine geht, lehnt Bundeskanzler Scholz einen deutschen Sonderweg strikt ab. Und verzögert monatelang die Lieferung bestimmter Waffen. Für den Aggressor China und dessen Hamburger Hafen-Ambitionen hingegen war Scholz zum schnellen Solo bereit. Kriegsdrohungen gegen Taiwan, Konzentrationslager für Uiguren, Xi-Diktatur auf Lebenszeit: alles offenbar zweitrangig. Für den Hamburger Scholz zählt vor allem der Hafen: Gegen die Empfehlung von sechs Bundesministerien, des Verfassungsschutzes, des Bundesnachrichtendienstes und gegen den Willen des grünen Koalitionspartners boxte Scholz den Verkauf Hamburger Infrastruktur an den chinesischen Staatskonzern Cosco durch. Sie alle warnen davor, dass ein von der chinesischen KP kontrollierter Konzern und Devisenbringer für Chinas Aufrüstung einen Fuß in den wichtigsten deutschen Hafen setzt. Wie ein engstirnig-provinzieller Hafenmeister, der die Konkurrenten Antwerpen und Rotterdam mehr fürchtet als die Cyber- und Atom-Supermacht China, die systematisch westliche Demokratien und Firmen unterwandert.

Im Griff des Roten Riesen

Von Daimler über Rossmann und Steigenberger bis Biontech - China hat in den letzten Jahren in wichtige deutsche Unternehmen investiert. Die Roboter des von China aufgekauften deutschen Kuka-Konzerns montieren die Porsche im Leipziger Werk des erfolgreichsten deutschen Sportwagen-Produzenten.

Der Hamburger Hafen ist also nur das vorerst letzte Glied in einer langen Kette.

Pelješac-Brücke in Kroatien

Als Brüssel-Korrespondent habe ich miterlebt, wie ein chinesisches Staatsunternehmen den auch mit unseren Steuergeldern finanzierten Bau der größten Brücke in der EU ergatterte. Strabag und Co: chancenlos. Gegen die staatssubventionierten und von der KP kontrollierten chinesischen Baufirmen kommen die besten deutschen und österreichischen Brückenbauer nicht an.

Scholz tritt mit seiner deplatzierten Chinareise in die Fußstapfen seines großen Hamburger Vorbilds Helmut Schmidt. Der sozialdemokratische Kult-Kanzler reiste bereits 1975 als erster deutscher Regierungschef in die Volksrepublik. Kein Tian'anmen-Massaker konnte Helmut Schmidt aufhalten, immer wieder die chinesische Führung zu besuchen. Bei der Beurteilung anderer Länder dürften keine europäischen Maßstäbe angelegt werden, dozierte Helmut Schmidt. Elementare Menschenrechte waren nach seiner Ansicht eben nicht überall gültig.

Ex-Kanzler Gerhard Schröder (SPD)

Gerhard Schröder setzte Schmidts China-Verehrung nahtlos fort. Vor einem Besuch in Peking erklärte der sozialdemokratische Amtsvorgänger von Scholz, er habe es satt, die chinesische Seite mit Listen politischer Gefangener zu belästigen.

So offen und unmissverständlich formuliert es Scholz nicht. Es werde beim Antrittsbesuch von Scholz in China "auch um die autokratischen Bestrebungen" gehen, kündigte allen Ernstes ein Regierungssprecher an.

Wie bitte? Autokratische Bestrebungen? Angesichts der Brutalität der chinesischen Unterdrückung gegenüber der Minderheit der Uiguren und der Kriegsdrohung gegenüber Taiwan sind solche Töne eine Verhöhnung der Opfer.

Scholz geht es im Kern darum, das China-Geschäft deutscher Großkonzerne anzukurbeln, ob von Thyssenkrupp, BASF oder VW . Aber auch von "hidden champions" . Davon gibt es viele in NRW - zum Beispiel die GEA Westfalia Separator Group in Oelde, ein Maschinenbaukonzern mit Hauptsitz in Westfalen. Und natürlich wäre es aus der falschen Weltsicht von Scholz ein Mega-Erfolg, wenn er Biontech helfen könnte, den chinesischen Markt mit Covid-Impfstoff zu beliefern. Was für ein Schwachsinn!

Biontech braucht China nicht

Biontech ist auch ohne China supererfolgreich! Die Mainzer Firma braucht keinen Kniefall vor dem langfristig gefährlichsten Autokraten der Welt namens Xi zu machen. Biontech ist nicht nur wegen seiner Covid-Impfstoffe ein Milliardengewinner, sondern auch wegen neuer Ansätze in der Krebstherapie und wegen seiner erfolgreichen Malaria- und Tuberkulose-Präparate in Afrika. Biontech braucht China nicht. Allenfalls ist es umgekehrt.

Deshalb ist nicht nur die Reise von Scholz nach China falsch, sondern auch seine Biontech-Reisebegleitung aus Mainz. Scholz' Wunschvorstellung, die Chinesen würden den Mainzer Impfstoff ihrer Bevölkerung zugänglich machen, den Lockdown für Millionen chinesischer Arbeitskräfte lockern und dadurch eine wichtige Lieferketten-Problematik aus der deutschen Welt schaffen, ist abenteuerlich naiv. Biontech bemüht sich seit 2020 um eine Marktzulassung in China und hat dafür statt des US -Konzerns Pfizer ein chinesisches Unternehmen ins Boot geholt, das Aktienpakete von dem Mainzer Konzern kaufte und sich an Entwicklungskosten des Covid-Impfstoffs beteiligte. Doch bisher benutzt Peking die Kooperation nur, um zu versuchen, die mRNA -Technologie zu kopieren. Scholz wird diese chinesische Mauer nicht einreißen.

Aber der Kanzler will es um jeden Preis versuchen. Denn der Exportmeister Bundesrepublik schwächelt bedrohlich. Und der bisherige Weltwirtschaftsmotor China auch. Und diese Art von Zeitenwende will der Kanzler stoppen. "Erst kommt das Fressen, dann die Moral" , sagt sein Parteifreund Sigmar Gabriel.

Irgendwo und irgendwie müssen sie ja erwirtschaftet werden, die deutschen Sozialleistungen. In Dortmund leben rund 30 Prozent der Kinder in Hartz-IV-Haushalten. In Gelsenkirchen über 40 Prozent. Flächendeckendere und massivere Armut gibt es nirgendwo in der Bundesrepublik.

Duisburg-Marxloh, Dortmund Nord, Gladbeck, Gelsenkirchen, Bottrop-Boy: Ohne staatliche Unterstützung sind hier Unruhen vorprogrammiert. Der soziale Friede im Pott und der teure deutsche Sozialstaat haben ihren Preis. Ohne das profitable China-Business und ohne die Gewinne von VW, BMW und Daimler im Reich der Mitte geht es nicht. Zumindest noch nicht. Diese Tatsache ist aber kein Grund, dass Scholz ausgerechnet jetzt allein nach Peking reist und auch noch Konzerne wie Biontech mitnimmt, die China als Absatzmarkt gar nicht nötig haben.

Scholz unnötig in der Panda-Falle

Der Kanzler begibt sich mit diesem Solo unnötig in die Panda-Falle. Demonstrativ erneut nach Kiew fahren, der Ukraine mehr deutsche Flugabwehrsysteme und Panzer liefern und China damit die Entschlossenheit und Unerschrockenheit Berlins zeigen - das wäre jetzt die angemessene Geste gegenüber Peking.

Gesucht wird neue China-Strategie

Gemeinsam in der EU eine Hafenstrategie zu entwickeln. Und eine Strategie, damit auch NRW von China unabhängiger wird. Das ist nach Deutschlands Putin-Debakel jetzt die oberste Aufgabe. Mit seinem unnötigen Alleingang ins Xi-Reich schwächt Scholz die EU gegenüber Peking und isoliert Deutschland in Europa. Ob der Kanzler mit seiner Reise die deutsche Wirtschaft stärkt, ist völlig offen. Nutzen und Risiken dieses Solos stehen in keinem Verhältnis.

Scholz als Nacktmull

Scholz sollte lieber die Panda-Pärchen im Berliner Zoo beobachten, als den Tyrannen und Putin-Allierten Xi mit seinem Besuch aufzuwerten. Sonst steht Scholz nach seiner Peking-Visite wie ein Nacktmull da: völlig isoliert.

Was meinen Sie? Ist es richtig, dass Scholz gerade jetzt nach China reist? Gibt das den Push, den die deutsche Exportwirtschaft jetzt dringend braucht? Kann er Chinas allmächtigen Staatspräsidenten Xi vielleicht sogar von einem möglichen Angriff auf Taiwan abhalten? Sind die deutsche Volkswirtschaft und NRW gar nicht so abhängig von China, wie immer alle behaupten? Diskutieren Sie mit!