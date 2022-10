Duisburger Hafen: China-Ausstieg offenbar nicht wegen politischen Drucks

China Investitionen in NRW im Fokus

Der Verfassungsschutz warnte zuletzt deutlich vor dem wachsenden Einfluss chinesischer Unternehmen in Deutschland. Doch in NRW sorgt schon der nächste China-Deal für Diskussionen. Der Dortmunder Halbleiterhersteller Elmos stellt Chips für die Automobilindustrie her. Die Produktion soll an ein Tochterunternehmen eines chinesischen IT-Dienstleisters verkauft werden. Die Bundesregierung will den Deal prüfen.

NRW Ministerpräsident Hendrik Wüst nennt die wirtschaftlichen Handelsbeziehungen zu China grundsätzlich konstruktiv. Dennoch müsse man den politischen Veränderungsprozess in China ernst nehmen: "Gerade bei kritischer Infrastruktur, sensiblen Technologien und sensiblen Beteiligungsfragen müsse man sehr viel achtsamer sein."

Am Duisburger Hafen bedeutet das: China bleibt zwar ein wichtiger Partner. Die Hafengesellschaft betont aber, sich international breit aufstellen zu wollen, um sich nicht in wirtschaftliche Abhängigkeiten zu begeben.