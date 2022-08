Wir bluten - und das ist auch gut so!

Tief vergraben in einem Päckchen Taschentücher, zur Sicherheit auch noch den Aufdruck abgeklebt - so habe ich im Alter von 13 Jahren eine Packung Tampons zu einer mehrtägigen Klassenfahrt geschmuggelt. Tatsächlich verhielt ich mich wie eine Drogenschmugglerin. Vor jedem Gang zur Toilette holte ich heimlich die Packung "Taschentücher" aus dem Zimmer. Dann der Kontrollblick unter die WC -Kabinentüren: War auch wirklich keiner da, der was mitbekommen könnte? Niemand sollte wissen, dass ich blutete. Nicht einmal meine Freundinnen.

Tabu-Thema "Periode"

Obwohl meine Familie einen recht lockeren Umgang mit dem Thema hatte (meine Mutter hat mich schon als Kind regelmäßig Binden kaufen geschickt und ich wäre im Laden am liebsten im Boden versunken), habe ich Jahre - ja sogar fast zwei Jahrzehnte - gebraucht, um einfach frei raus sagen zu können: Ich habe meine Tage. Ist das nicht absurd? Schließlich bin ich damit ja nicht allein. Fast die Hälfte der Weltbevölkerung menstruiert über einen gewissen Zeitraum im Leben, an jedem Tag sogar mehr als 300 Millionen Menschen gleichzeitig. Und trotzdem wird das Thema Periode mit all seinen Facetten und Auswirkungen ganz tief vergraben in der Schamkiste - fast so wie meine Tampons in der Taschentücherpackung.