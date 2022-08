Erst Schottland, dann Düsseldorf: Kostenlose Menstruationsartikel an Schulen geplant

Schottland erachtet den kostenlosen Zugang als so wichtig, dass dort am Montag ein entsprechendes Gesetz in Kraft getreten ist. Nun sind dort nicht nur alle Bildungseinrichtungen, sondern alle städtischen Einrichtungen verpflichtet, " kostenlose Periodenprodukte für alle, die sie brauchen, zur Verfügung zu stellen ". Großbritannien hatte aus diesem Grund nach dem Brexit die Steuer auf Menstruationsartikel abgeschafft.

Düsseldorfer Schulausschuss berät kostenlose Menstruationsartikel

Nach eigenen Angaben ist Schottland das erste Land der Welt, das ein solches Gesetz hat. In Schulen ist die Verfügbarkeit schon seit dem vergangenen Jahr Pflicht, nun wird sie ausgeweitet. In Deutschland gibt es kein entsprechendes Gesetz, aber durchaus Schulen, denen das Thema wichtig ist.

Am Dienstag etwa steht es auf der Tagesordnung des Schulausschusses der Stadt Düsseldorf. Dort soll beschlossen werden, " allen interessierten weiterführenden Schulen Spender für Menstruationsartikel und budgetierte Finanzmittel zur Bereitstellung von kostenlosen Menstruationsartikeln in Eigenregie bereitzustellen ".

Pilotprojekt kommt gut bei den Schulen an

Vorausgegangen ist ein Pilotprojekt an 13 Düsseldorfer Schulen von November 2021 bis Juli 2022, nach dem sich 70 Prozent der beteiligten Schulen " grundsätzlich positiv zu den Erfahrungswerten in der Pilotphase " geäußert und " sich eine Übersetzung der Pilotphase in einen Regelbetrieb " gewünscht hätten.

Finanziert werden soll das Ganze aus dem Haushalt des Amtes für Schule und Bildung. Bei einer Teilnahme aller 62 weiterführenden Schulen würden die laufenden Kosten maximal 16.500 Euro jährlich betragen, heißt es in der Beschlussvorlage. Bei den bis dato teilnehmenden Schulen erfolgte die Ausgabe der Hygieneartikel über Spenderautomaten beziehungsweise Schränke und Körbe in der Mädchen-Toilette oder über das Sekretariat.