Menstruation - Darum sollten wir mehr darüber sprechen

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 18:13 Min. . Verfügbar bis 05.01.2027. WDR Online.

Aufs ganze Leben gerechnet verliert eine Frau bis zu 30 Liter Blut durch ihre Periode. Ein ganz natürlicher Prozess, ohne den keine Babys entstehen könnten. Trotzdem ist die Menstruation immer noch ein Tabu, mit Vorurteilen behaftet und für viele rätselhaft. Manche Menschen ekeln sich vor dem Blut, andere stellen menstruierende Frauen als hormongesteuerte Monster dar. Was wirklich stimmt und wichtig ist, erfährst du in dieser Folge. Euer Feedback gerne an --> quarksdaily@wdr.de

Audio Download .