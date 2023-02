Infos für Hobby-Imker: So können Honigbiene und Wildbiene gut koexistieren

Wer sich für Bienen und Honig interessiert, kann sich am Wochenende beim "Apisticus Tag" der Landwirtschaftskammer in Münster umfassend informieren. In der Halle Münsterland findet dort eine der größten Imker-Messen in Deutschland statt.

Über dieses Thema bericht am Samstag WDR 5 im Morgenecho ab 7.04 Uhr.