Eine Analyse zum 9-Euro-Ticket soll es erst Anfang November geben. " Was sind die Erfahrungen damit? Welche Rolle spielt der Preis? Welche Rolle spielt das einfache Handling oder die deutschlandweite Geltung? " Um solche Fragen werde es dabei gehen, sagte Bundesverkehrsminister Politiker Volker Wissing ( FDP ).

Es werde viel gemutmaßt, aber so richtig wisse man es nicht. " Darum brauchen wir die Ergebnisse der Evaluation ", so Wissing. Trotzdem spricht der Bundesverkehrsminister schon von einem " Riesenerfolg" . " Wir haben 21 Millionen Tickets zusätzlich zu den zehn Millionen Abonnenten verkauft ." Die Fahrgastzahlen seien auf das Niveau der Zeit vor der Pandemie gestiegen.

"Wir brauchen ein Modell, das in die Haushalte passt"