Hirnvenenthrombose nach Impfung: Seltene Nebenwirkung mit schweren Folgen

Zimmer 329 auf der neurologischen Station der Uniklinik Bonn. Lisa Peters hat ein kleines Zweibettzimmer mit Blick ins Grüne. Nach fünf Wochen Klinik und zehn Tagen auf der Intensivstation, beginnt für die 27-Jährige bald die Reha. Heute merkt man ihr kaum an, was sie in den vergangenen Wochen durchgemacht hat. Drei Tage bevor deutschlandweit das Impfen mit Astrazeneca ausgesetzt wird, bekommt Lisa ihre erste Impfung. Die Erleichterung ist groß, doch dann folgt eine Odyssee. Lisa ist in der Statistik die Nummer 13 mit einer der seltenen Sinusvenenthrombosen.

Deutliche Symptome nach einer Woche

Acht Tage nach der Impfung merkt Lisa, dass etwas nicht stimmt: " Ich hatte ein Onlineseminar und da habe ich gemerkt mir wird übel, ich habe Kopfschmerzen, plötzlich fing dann meine Hand an zu kribbeln und ich hatte Probleme zu tippen, konnte Wörter nicht mehr richtig bilden. "

In der Klinik verschlechtert sich ihr Zustand rapide, erklärt Neurologe Prof. Dr. Gabor Petzold, der Lisa von Beginn an behandelt hat: " Wir konnten in Bildern vom Kopf sehen, dass das Gerinnsel größer wird und das Gehirn gefährdet war, Schaden davon zu tragen. Dann haben sich auch epileptische Anfälle eingestellt und darüber hinaus hat man im Blut gesehen, dass die Blutplättchen weiter abgefallen sind, insofern war das schon ein schwerer, dramatischer Verlauf. "

Gibt es Risikofaktoren?

Als Experte für Blutgerinnsel war auch Prof. Dr. Bernd Pötzsch in die Behandlung involviert. Welche Faktoren vorliegen müssen, damit es zu einem so seltenen Blutgerinnsel im Hirn kommt, darüber rätseln die Wissenschaftler noch.