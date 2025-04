Ministerpräsident Wüst in Katar und den Emiraten unterwegs • Heute ist Tag drei der Reise von NRW -Regierungschef Wüst nach Katar und in die Vereinigten Arabischen Emirate - heute reist er nach Abu Dhabi. Gestern hatte Wüst in Katar um arabische Investitionen und gemeinsame Geschäfte geworben. In Katars Handelskammer traf er mit rund 60 einheimischen Geschäftsleuten zusammen, die sich grundsätzlich offen zeigten, aber auch Zweifel an Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit äußerten. Wüst betonte, dass die neue deutsche Bundesregierung wieder eine Führungsrolle in Industriefragen in Europa einnehmen werde.

Urteil im Prozess gegen Ex-Bademeister in Bergisch Gladbach • Vor dem Kölner Landgericht wird gegen 11 Uhr das Urteil gegen einen ehemaligen Bademeister erwartet. Dem Mann wirft die Staatsanwaltschaft vor, in einem Schwimmbad eine 13-Jährige kennengelernt und mit ihr eine intime Beziehung geführt zu haben. Der jetzt 37-Jährige hatte in dem Schwimmbad in Bergisch Gladbach gearbeitet. Schon am ersten Prozesstag hatte der Mann die Vorwürfe gestanden.

Mehr als zwei Millionen Tiere für Versuche in Deutschland eingesetzt • In Deutschland wurden 2023 mehr als zwei Millionen Tiere pro Jahr für Versuche eingesetzt - laut Bundesinstitut für Risikobewertung sinkt damit die Zahl. Die meisten Tiere werden für die Grundlagenforschung und angewandte Forschung, andere für Qualitätskontrolle und Giftigkeitsprüfungen eingesetzt.