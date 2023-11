Wetter-Bilanz: Der Herbst in NRW war warm, sonnig und nass

Die größten Niederschlagsmengen fielen dabei in Meinerzhagen mit mehr als 500 Litern pro Quadratmeter. Am wenigsten Niederschlag gab es in der Voreifel: in Zülpich und Weilerswist waren es weniger als 200 Liter pro Quadratmeter – was immer noch einem Plus von mehr als 20 Prozent entspricht.

In Spitzenzeiten fiel damit fast doppelt so viel Regen wie im langjährigen Durchschnitt - was vor allem den tieferen Bodenschichten und dem Grundwasser gut tut.