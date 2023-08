Wetter-Bilanz: Sommer mit viel Regen und wieder zu warm

Temperaturen höher als früher

Die Mitteltemperaturen (Mittel aus Tages- und Nachtwerten) lagen in NRW im Sommer bei 18,4 Grad - und damit zwei Grad wärmer als in den Jahren 1961-1990. "Seit 27 Jahren werden in Deutschland zu warme Sommer gemessen. Wieder können wir den Klimawandel live erleben" , sagte DWD-Sprecher Uwe Kirsche.

NRW liegt mit diesen 18,4 Grad knapp unter dem bundesweiten Temperaturschnitt für den Sommer (18,6 Grad). Am wärmsten war es in NRW mit knapp 20 Grad in Köln, Düsseldorf, Tönisvorst und Duisburg.