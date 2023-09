Es hat lange gedauert und viele Nerven gekostet, doch nun ist es geschafft: Nach dem Bundestag hat am Freitag auch der Bundesrat das Gebäudeenergiegesetz (GEG) gebilligt - auch bekannt als "Heizungsgesetz". Ein Antrag Bayerns, den Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat anzurufen, fand keine Mehrheit. Damit kann das Gesetz Anfang 2024 in Kraft treten.

Seit Monaten beschäftigen sich nicht nur Politik, Wirtschaft und Umweltverbände mit dem Gesetz. Auch die Verbraucherinnen und Verbraucher schauen genau auf das Thema. Was sind die drängendsten Fragen? Wonach wird im Zusammenhang mit dem Heizungsgesetz am meisten in Internet gesucht? Wir geben Antworten.

Was ist das Ziel?

Ab dem 1. Januar 2045 sollen sämtliche Gebäude in Deutschland klimafreundlich beheizt werden. Um das zu erreichen, will die Bundesregierung ein Förderprogramm aufsetzen und schrittweise Regeln verschärfen. So sollen Hausbesitzer dazu gebracht werden, ihre Öl- und Gasheizungen gegen klimafreundlichere Heizungen auszutauschen und beispielsweise Wärmepumpen, Solarthermie oder Fernwärme zu nutzen.

Wie viele Haushalte sind betroffen?