Jetzt kommt es auf die kommunale Wärmeplanung an

Die schwarz-grüne Landesregierung in NRW hatte schon in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, dass die Kommunen im Land dazu verpflichtet werden sollen, Wärmepläne aufzustellen. Dem ist nun der Bund mit seinem Heizungsgesetz zuvor gekommen. In anderen Bundesländern gibt es die Pflicht zur Wärmeplanung schon, zum Beispiel in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hessen und Baden-Württemberg.

Was hat die kommunale Wärmeplanung mit dem neuen Gebäudeenergiegesetz zu tun?

Bis eine Stadt ihren Wärmeplan vorlegt, soll nach dem GEG (auch bekannt als Heizungsgesetz) weiterhin der Einbau neuer Gasheizungen möglich sein. Voraussetzung ist allerdings, dass sie später auf den Betrieb mit Wasserstoff umgestellt werden können. Die Verknüpfung des GEG mit der kommunalen Wärmeplanung verschafft Hausbesitzern ein paar Jahre Luft. Das ursprünglich geplante Verbot neuer Öl- und Gasheizungen ab dem 1. Januar 2024 ist damit vom Tisch.

Wie lange wird das alles dauern?

Das Wärmeplanungsgesetz des Bundes soll zusammen mit dem Gebäudeenergiegesetz zum 1. Januar 2024 in Kraft treten. Wann genau die Pflicht zur Wärmeplanung für die Kommunen in Kraft tritt, steht noch nicht fest. Nach Einschätzung des NRW-Städtetages stehen die Kommunen noch am Anfang. Die Aufstellung eines solchen Plans dauere zwei bis drei Jahre. "Aus unserer Sicht scheint es realistisch, dass die Städte bis 2028 fertig sein können", sagte ein Sprecher.

Allerdings gibt es schon einige Städte in NRW, die von sich aus mit dem Aufstellen von Wärmeplänen begonnen haben. Unter anderem wird in Köln, Aachen, Düsseldorf und Mönchengladbach daran gearbeitet. Mehr als 300 Kommunen seien von der Wärmeplanung betroffen, teilte das NRW-Wirtschaftsministerium mit.

Beide Gesetze, das Gebäudeenergiegesetz und das Wärmeplanungsgesetz, gehen jetzt erst einmal in die parlamentarischen Beratungen. Auch das Land NRW wird noch eigene Gesetze und Verordnungen dazu erlassen müssen.