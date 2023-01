Das muss ich beachten, wenn ich mein Handy recyceln will

Wo die alten Geräte abgeben?

Bei Apple werden alte iPhones aufwändig in ihre Einzelteile zerlegt und so Werkstoffe recycelt

Es gibt viele Möglichkeiten, alte Geräte fachgerecht recyceln zu lassen. Die Recyclinghöfe der regionalen Abfallwirtschaft zum Beispiel nehmen Altgeräte kostenlos entgegen. Ebenso größere Geschäfte, die Smartphones und andere Elektrogeräte verkaufen. Sie sind gesetzlich zur Rücknahme verpflichtet, selbst wenn man das Gerät dort nicht gekauft hat. Seit Juli 2022 ist selbst in Lebensmittelläden eine Rückgabe möglich, sofern dort auch Elektrogeräte verkauft werden. Einige kleinere Elektrohändler sammeln freiwillig Altgeräte.

Weitere Rückgabemöglichkeiten werden von einigen Umwelt- und Sozialorganisationen angeboten. Sie stellen mitunter Sammelboxen für Handys in Kirchengemeinden, Schulen und anderen Orten auf. Einfach mal nachfragen.

Über 210 Millionen alte Handys lungern in deutschen Schubladen

Auch Mobilfunkanbieter bieten eine kostenlose Rücknahme von Altgeräten an. Wer mag, kann sie in den Filialen abgeben oder per Post senden. Einige Provider oder Hersteller wie Apple bieten zudem die Möglichkeit, Altgeräte beim Kauf eines neuen Geräts in Zahlung zu geben. Noch nicht ganz so betagte Geräte werden dann überarbeitet und als "Refurbished" wiederverkauft. Das entlastet die Umwelt - und da Konsumenten dann sogar Geld dafür bekommen, auch den Geldbeutel.

Gespeicherte Daten vorher sicher löschen

Eins ist allerdings wichtig: Wer sein Altgerät aus der Hand gibt - insbesondere, wenn es zur Weiterverwendung weitergegeben wird -, der sollte alle auf dem Gerät gespeicherten Daten aktiv löschen. Anderenfalls könnten Personen versuchen, die einst im Smartphone gespeicherten Daten auszulesen. Schließlich könnte es sich auch um sensible Daten wie Zugangsdaten oder Passwörter handeln, oder Dokumente mit sensiblen Daten.

Es reicht definitiv nicht, ein Smartphone lediglich auf die "Werkseinstellungen" zurückzusetzen. Es sieht dann zwar so aus als ob alle Apps und Daten gelöscht wären. Im Zweifel könnten aber noch Daten vorhanden sein, die sich mit geeigneten Spezial-Programmen wiederherstellen lassen.

Bevor ein Smartphone weitergegeben oder recycelt wird, sollte man alle Daten sicher löschen

Deshalb besser ausdrücklich alle Daten löschen. Dafür gibt es entsprechende Menüs im mobilen Betriebssystem. iPhone-Nutzer verwenden die Funktion "Einstellungen" > "Allgemein" > "iPhone übertragen/zurücksetzen" und tippen auf "Alle Inhalte & Einstellungen löschen". Erst wenn das erledigt ist, das iPhone auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.