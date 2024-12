US-Raumsonde landet "fast" auf der Sonne • Die US -Raumsonde "Parker Solar Probe" wird am Mittag so nahe wie kein anderes von Menschen gebautes Objekt an die Sonne heranfliegen. Zum Zeitpunkt ihrer größten Annäherung werden nur noch vier Prozent des Abstandes Erde-Sonne die Sonde von der Sonnenoberfläche trennen. Ziel der seit 2018 laufenden Mission ist es, immer tiefer in die Atmosphäre der Sonne einzutauchen. Forschende sprechen gar von der ersten Berührung eines Sterns durch die menschliche Zivilisation. Ein spezieller Hitzeschild schützt die Sonde in der Größe eines Kleinwagens vor der intensiven Sonnenstrahlung.

DAS WETTER IN NRW

Wolken über den Laternen auf der Kennedybrücke in Bonn

Erst trocken, später teils leichter Nieselregen möglich • An Heiligabend startet der Tag bei uns im Westen zunächst überwiegend trocken. Zum Teil ist der Himmel stark bewölkt, aber es kann auch vor allem nördlich der Ruhr größere Auflockerungen geben. Am Mittag und Nachmittag wird es von den Niederlanden und Belgien her zunehmend dicht bewölkt und am Abend kann vom Münsterland bis zum Niederrhein etwas Nieselregen vom Himmel herunterkommen. Die Temperaturen erreichen 4 Grad in der Warburger Börde bis 7 Grad am Rhein, oberhalb 500 Meter sind es 0 bis 3 Grad.