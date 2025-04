Im Herbst wurde er schon verkündet, jetzt ist er auch endgültig in trockenen Tüchern: der Verkauf von DB Schenker mit Sitz in Essen an die dänische Logistikfirma DSV . Für 14,3 Milliarden Euro wechselt die Bahn-Tochter den Besitzer. In den letzten Monaten mussten dafür unter anderem noch Genehmigungen von der Bundesregierung, dem Bahn-Aufsichtsrat und den Kartellbehörden eingeholt werden.

" Heute haben wir die größte Transaktion in der Geschichte der Deutschen Bahn und in der Geschichte der Logistikbranche abgeschlossen ", sagt Bahn-Chef Richard Lutz. Die Bahn will sich mit dem Verkauf jetzt stärker auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Mit den eingenommenen Milliarden will sie einen Teil ihres Schuldenbergs abbauen.