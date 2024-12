Als eine Lehre nach dem Attentat in Magdeburg hat NRW-Innenminister Herbert Reul ( CDU ) eine bessere Überwachung des Internets gefordert. "Es kann nicht sein, dass da jeder machen kann, was er will" , betonte Reul am Montag. Auch wenn eine Überwachung in diesem Fall wenig gebracht hätte, sei das nun eine der zentralen Fragen: "Haben wir den Mut, kriegen wir den Konsens in der Gesellschaft hin, dass wir uns auch in der digitalen Welt Regeln einfallen lassen?" so Reul.

Gemeldet in Düsseldorf und Bochum

Unterdessen wurde bekannt, dass sich der Attentäter von Magdeburg in den Jahren 2009 und 2010 auch in NRW aufgehalten hat. Das bestätigte eine Sprecherin des Flüchtlingsministerium dem WDR. "Er war aber nicht über NRW nach Deutschland eingereist" , betonte die Sprecherin.