Viele Kunststoffe zerfallen in kleinste Mikroplastikpartikel, die mit der Komposterde wieder in die Umwelt gelangen. Damit die Erde später Bioqualität hat, müssen Mitarbeiter der Abfallwirtschaftsbetriebe mühsam jede einzelne Plastiktüte herausfischen. Das soll sich jetzt ändern.

Was ändert sich ab dem 1. Mai?

Die Regeln werden strenger und Biomüll muss dann laut Gesetz besser getrennt werden. So genannte Störstoffe sollen reduziert werden. Das sind Stoffe, die eigentlich nicht in den Biomüll gehören. Zum Beispiel: Glas, Steine und Kunststoffe. Künftig darf die Menge von dem, was nicht in die Biotonne gehört, bei maximal einem Prozent liegen, ab drei Prozent gibt es Konsequenzen.

Müllsortierung per Hand ist aufwendig

Vor allem im Fokus: Plastik. Mit den neuen Regelungen soll erreicht werden, dass noch weniger Mikroplastik beim Kompostieren in die Böden gelangt – und damit dann auch in den natürlichen Kreislauf. Bisher ist der Anteil an Störstoffen deutlich höher. Der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft geht davon aus, dass aktuell bis zu fünf Prozent des Mülls in einer Biotonne nicht da rein gehört.

Was darf in die Biotonne?

Generell gilt, dass alle pflanzlichen Küchenabfälle sowie Gartenabfälle im Biomüll entsorgt werden können. Die Verbraucherzentrale weist aber auf Ausnahmen hin: Öle, Fette und dicke Hölzer zum Beispiel dürfen im Allgemeinen nicht in die Biotonne.

Etwas überraschend: Auch Bio-Mülltüten wollen die meisten Entsorger nicht im Biomüll sehen. Immerhin kauft man sie ja, weil sie kompostierbar sein sollen. Das Problem ist aber: Sie verrotten zu langsam. Und: die nicht zersetzen Plastikteilchen bleiben weiter als Mikroplastik im Kompost.

Besser: Den Biomüll in Papiertüten oder in Zeitungspapier sammeln und die auch in die Biotonne schmeißen.

Biomüll am besten im Zeitungspapier entsorgen

Wie werden die neuen Regelungen kontrolliert?

Oft schaut die Müllabfuhr in die Tonnen rein und versucht sich so einen Eindruck zu verschaffen. Wenn dann direkt zehn Plastiktüten oben drauf liegen, ist klar: Das geht so nicht. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten: So sind an einigen Müllwagen Metall-Detektoren angebracht. Wenn Metall in der Bio-Tonne ist, gibt es ein akustisches Signal.

Manche Müllwagen haben inzwischen auch Kameras, die die geöffnete Tonne kurz vor dem Auskippen fotografieren. Das Foto wird dann mit künstlicher Intelligenz sofort ausgewertet. Kontrollen gibt es auch heute schon. Mit den neuen Regelungen werden die vermutlich zunehmen.