Das Wochenende vor Weihnachten bedeutet häufig eine ganze Menge Reisestress - die einen wollen in den Weihnachtsurlaub, die anderen die Familie besuchen. An Bahnhöfen und Flughäfen wird es daher voll. Auf den Autobahnen in NRW sieht es dafür etwas ruhiger aus.

Am letzten Schultag vor den Winterferien rollt der übliche Berufsverkehr: Das WDR-Verkehrsstudio rechnet daher mit einem vollen Freitagnachmittag. Ab Mittag wird es eng auf den bekannten Strecken in NRW : Betroffen sind die Autobahnen durch das Ruhrgebiet, im Rheinland, am Kölner Ring und rund um Bonn. Erst nach 18 Uhr wird das Verkehrsaufkommen voraussichtlich wieder weniger.

Weihnachtsverkehr: Ruhige Straßen in NRW

Insgesamt wird es rund um Weihnachten auf den Straßen in NRW aber ruhiger: Schon in der Woche vor den Schulferien hat der Verkehr nach Angaben des WDR -Verkehrsstudios spürbar nachgelassen. Rund um die Feiertage wird es noch entspannter: Denn jetzt beginnt die verkehrsärmste Zeit in NRW . Lediglich am ersten und zweiten Weihnachtstag kann um die Mittagszeit etwas mehr los sein, wenn viele Menschen auf dem Weg zu Familie und Freunden sind. Ein Plus: An den Feiertagen sind keine LKW unterwegs.

Einkaufsverkehr: Volle Straßen und Bahnen Richtung Innenstadt

Vor Heiligabend wird es allerdings in den Innenstädten noch einmal trubelig. Ob letzte Geschenke besorgen oder einen Bummel über den Weihnachtsmarkt - am Wochenende und am Montag (23.12.) vor den Feiertagen wird auf den Straßen in die Städte einiges los sein.

Reiseverkehr: Mehr los auf den Autobahnen in die Skigebiete

Auf in den Weihnachtsurlaub! In der Weihnachtswoche und vor dem Jahreswechsel sind stockender Verkehr Richtung Bayern und in die Skigebiete möglich. Gut zu wissen: Bei der Rückreise könnte es an den Grenzen länger dauern, weil an allen deutschen Grenzen bei der Einreise stichprobenartige Kontrollen stattfinden. Vor allem auf diesen beliebten Reisestrecken könnte es voller werden:

A7 Ulm - Füssen - Fernpass

A8 Stuttgart - München - Salzburg

A9 Nürnberg - München

A93 Inntaldreieck - Kufstein

A95 München - Garmisch

Baustellen in der Winterpause: A40 Bochum frei und A45 weiter gesperrt

Viele Baustellen wurden zu den Winterferien abgeschlossen.

Pünktlich zu den Weihnachtsferien wurden viele Baustellen abgeschlossen. Aufatmen können Pendelnde im Ruhrgebiet, denn die A40 bei Bochum ist wieder befahrbar. Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte jedoch die dauergesperrte A45 bei Lüdenscheid beachten und nach Möglichkeit auch großräumig umfahren. Auf den Ausweichstrecken durch Lüdenscheid kommt es zu langen Wartezeiten. Aus dem Ruhrgebiet in Richtung Süden ist die A44 nach Kassel eine Alternative.

Im Gegensatz zu den Straßen, könnte es in den Bahnen umso voller werden. Die Tage rund um Heiligabend zählen bei der Bahn zu den stärksten Reisetagen. Aber auch zum Jahreswechsel rechnet die Bahn mit besonders vielen Fahrgästen, heißt es in einer Mitteilung. Durch den Einsatz von längeren Zügen rund um die Weihnachtstage möchte die Bahn für Entlastung sorgen. Darüber hinaus gibt es durch den Fahrplanwechsel am 15. Dezember mehr Angebote im Fernverkehr. Reisende sollten sich über die Auslastung informieren und gegebenenfalls einen Sitzplatz reservieren. Kurzfristige Bauarbeiten und wetterbedingte Störungen können jederzeit zu Verzögerungen und Ausfällen führen. Ein Blick in die App ist empfehlenswert.

Regionale Bauarbeiten bei der Bahn

Am 20. Dezember starten Bauarbeiten zwischen Bonn und Oberwinter. Grund sind Arbeiten an Weichen und an einem elektronischen Stellwerk. Bis Ende Februar kommt es zu Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr. Zwischen Köln und Koblenz werden Züge über die rechte Rheinseite umgeleitet- und Halte fallen aus. Am Niederrhein kommt es bis Mai 2026 auf der Zugstrecke Oberhausen - Wesel - Emmerich zu Sperrungen und Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr. Grund sind Modernisierungsarbeiten. Die Strecke soll größtenteils eingleisig befahrbar bleiben, dennoch werden in der Zeit mehrfach Sperrungen und Teilsperrungen notwendig sein.