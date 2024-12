Einen guten Morgen aus dem WDR Newsroom wünschen Victor Fritzen und Catharina Coblenz.

THEMA DES TAGES

Sternmarsch-Demo bei Thyssenkrupp in Kreuztal • In Kreuztal haben Mitarbeitende von Thyssenkrupp heute einen größeren Protest gegen die Entlassungs- und Schließungspläne des Unternehmens angekündigt. Um 16 Uhr starten zwei Protestmärsche, von den beiden Werken in Kreuztal in die Stadt, dort soll es um 17 Uhr eine Kundgebung geben. Auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will kommen.

Es wird mit tausenden Teilnehmern gerechnet, weil sich viele Bürger den Arbeitern anschließen wollen. Auch aus Duisburg werden wohl Thyssenkrupp-Mitarbeiter anreisen. Thyssenkrupp will insgesamt 11.000 Arbeitsplätze abbauen. Das Werk in Kreuztal-Eichen soll geschlossen werden. Betroffen sind 600 Mitarbeitende. Unklar ist bislang, was aus dem zweiten Werk in Kreuztal-Ferndorf wird. Beide Werke arbeiten eng zusammen.