Die jüngsten Bomben, die Menschen zur Flucht zwängen, zeigten, " dass offenbar eine permanente, demographische Umsiedlung im Gazastreifen angestrebt wird - unter Missachtung des Völkerrechts ", mahnt auch Jeremy Laurence, ein Sprecher der Vereinten Nationen. UN -Menschenrechtskommissar Volker Türk hat Israel angesichts der verstärkten Angriffe im Gazastreifen " ethnische Säuberung " vorgeworfen.

" Es fehlt an allem ", sagt Christian Katzer, Geschäftsführer bei Ärzte ohne Grenzen, der täglich mit Helfern vor Ort in Kontakt ist. Neben Lebensmitteln fehlten auch Medikamente und Verbandsstoffe. " Die Teams und die Menschen in Gaza essen meist nur noch eine Mahlzeit am Tag ."

Katzer berichtet auch über fehlendes Trinkwasser. Man behandle immer mehr Menschen mit Wurmbefall und Infektionen. " Wir haben in den letzten Tagen immer wieder Menschen behandelt, die von Kampfhandlungen und Luftschlägen verletzt wurden. " Schockierend sei, dass die Menschen in den letzten Tagen kaum noch die Notaufnahmen aufsuchten. " Offensichtlich werden Waffen benutzt, die so stark sind, dass es kaum noch Überlebende gibt ."

Das Argument, die Hamas würde Hilfsgüter abfangen, kann Katzer so nicht bestätigen. Man sei sehr wohl in der Lage gewesen, importiertes medizinisches Material und Medikamente in die Lager und Apotheken zu bringen. " Die größten Verluste, die wir gesehen haben, sind oft durch Luftangriffe entstanden. Wir fordern die israelische Regierung auf, die Hilfslieferungen zuzulassen ."

