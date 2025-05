Deutschland wird digital - besser spät als nie! | MEINUNG

Etteln ist definitiv ein Leuchtturm, aber auch nicht allein. In vielen Kommunen in Deutschland sind mir kluge Vorreiter begegnet, die im Kleinen schon digitale Lösungen umsetzen, einfach mal machen. Die Coronazeit hat da auch in der Verwaltung wie ein Booster gewirkt und Digitalisierung beschleunigt. Die Stadt Düren hat zum Beispiel einen Ausweisautomaten eingeführt. Unabhängig von den Öffnungszeiten des Bürgerbüros können fertige Ausweisdokumente mit Fingerabdruck aus Schließfächern abgeholt werden - wie bei einer Packstation. Wir haben definitiv digitales Potential in Deutschland.

Jede Kommune kocht ihr eigenes digitales Süppchen

Wer aber irgendwo in Deutschland eine Eheschließung anmelden will, kann zwar auf das Online-Verwaltungsportal des Bundes gehen. Das aber führt dann oft wieder zur Webseite der eigenen Kommune und die Bezahlung der Anmeldegebühr muss dann teils persönlich vor Ort bei der jeweiligen Stadtkasse passieren. Zieht eine steuerpflichtige Person in ein anderes Bundesland werden die Steuerakten ausgedruckt, in einem dicken Umschlag ans neue Finanzamt verschickt und dort dann händisch in die neue Akte eingetippt, weil die Finanzamtssysteme der Länder nicht kompatibel sind. Irrsinn!

Jeder von uns könnte weitere Beispiele nennen. Daran zeigt sich, was der große Knackpunkt in Sachen Digitalisierung in Deutschland ist. Viele kleine digitale Projekte, die im Großen aber nicht zusammenpassen. Jede Kommune macht ihr eigenes Ding, jedes Bundesland reguliert für sich und dann kommt auch noch der Bund um die Ecke mit eigenen Ideen und Vorgaben. Kein Wunder, dass Deutschland im europäischen Vergleich nur auf Platz 21 bei digitalen Verwaltungsangeboten landet - weltweit sind wir noch weiter abgeschlagen.

Aber jetzt geht endlich was voran! Das meine ich nicht ironisch. Ich habe da wirklich Hoffnung. Denn mit der neuen Bundesregierung gibt es erstmals ein Digitalministerium. Keine Zweigstelle beim Kanzleramt, kein Nebengebiet im Verkehrsministerium. Nein, ein ganz eigenes Ministerium für Digitales. Und das hat sogar Kompetenzen aus anderen Ressorts übertragen bekommen. Bürokratieabbau war vorher zum Beispiel beim Justizministerium angesiedelt. Aber es ist ja total sinnvoll, das direkt mit Digitalisierung zusammenzudenken.

Experten, Bundesländer, Verbände: Digitalisierung wird jetzt vorankommen