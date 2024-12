Tochter wollte Mutter das Leben "abnehmen" - Urteil erwartet

Die Tochter sitzt seit Januar 2024 in Untersuchungshaft. Zum Prozessauftakt im Oktober ließ sie über ihren Anwalt eine sehr emotionale Erklärung verlesen. Darin gab sie zu, ihrer Mutter im Pflegeheim in Köln-Ehrenfeld Insulin verabreicht zu haben, obwohl sie dieses Medikament nicht benötigte. Sie habe ihrer Mutter das Leben " abnehmen " wollen. Die Tochter sagt in der Erklärung, ihre 88-jährige Mutter habe kein menschenwürdiges Leben mehr gehabt.

"Willst du jetzt gehen?"

" Sie saß in Windeln auf ihrem Bett, eine Matte davor, sie selbst konnte keine Taschentücher mehr benutzen ", schildert die Tochter den Alltag ihrer Mutter. Auch deshalb hatte die Mutter ihre Tochter immer wieder gebeten, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Auch am 14. Januar 2024. " Hilf mir, ich will zu Mama, du weißt doch, wie das geht ", habe die Mutter an diesem Tag zu ihrer Tochter gesagt. Daraufhin habe die Tochter der Mutter mit einem zuvor versteckten Insulin-Pen das Medikament gespritzt und wenig später den Raum verlassen. Zuvor, so die Version der Tochter, habe sie die Mutter gefragt, ob sie jetzt gehen wolle, woraufhin die Mutter " Ja " gesagt haben soll. Die Mutter war im Nachhinein nicht an dem Insulin gestorben.

Staatsanwaltschaft beantragt sechs Jahre Haft

Die Staatsanwaltschaft hat Zweifel an der Darstellung der Tochter. Sie habe kein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter gehabt und fordert sechs Jahre Haft wegen versuchten Mordes aus Heimtücke. Die Verteidigung geht von einer versuchten Tötung auf Verlangen aus. Es stehe außer Frage, so die Verteidigung, dass die Mutter in den Jahren zuvor immer wieder gesagt habe, dass sie im Falle einer Demenzerkrankung nicht mehr leben wolle.

