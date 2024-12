Für Menschen auf Wohnungssuche in NRW bringt das neue Mietshaus aus dem 3D-Drucker vorerst nichts. Aber das Pilotprojekt in Lünen, bei dem heute Schlüsselübergabe an die Mieter ist, weckt die Hoffnung, dass sich der Wohnungsmarkt zumindest in einigen Jahren entspannen könnte. Abwegig ist das nicht, denn Lünen ist längst kein Einzelfall mehr - und die aktuelle Baukrise und Wohnungsnot erhöhen den Druck, dass sich was tun muss.

Wie Häuser im 3D-Drucker entstehen

Zwar gibt es je nach 3D-Drucker und Projekt unterschiedliche Arten, ein Haus zu "drucken". Das Prinzip ist aber in der Regel immer dasselbe. Mörtel oder Beton auf Zementbasis wird durch eine Düse - also den Drucker - Schicht für Schicht aufgetragen. Somit sind 3D-Bau-Drucker flexibel und schnell einsetzbar und gelten als zeit- und kostensparend. Also eine Lösung für die Baukrise und Wohnungsnot?

Baukrise und Wohnungsnot in NRW

Wegen der stark gestiegenen Zinsen und Baukosten steckt der Wohnungsbau in der Krise. Privatleute schrecken ebenso vor Bauprojekten zurück wie große Investoren. Vieles, was schon in Planung war, ist in diesem Jahr storniert worden.

Das schwächt nicht nur die Bauwirtschaft - der schwächelnde Wohnungsbau treibt auch die Mieten in manchen Regionen in NRW in die Höhe. Pech haben vor allem Wohnungssuchende. Denn wenn Wohnungen neu vermietet werden, ziehen Vermieter die Preise zum Teil deutlich an. Das war schon im Jahr 2022 so, aus dem die jüngsten Zensus-Daten zum Wohnungsmarkt stammen.