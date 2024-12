Für Zwergpudel Peppa und ihr Frauchen Anne wird es erst das zweite Silvester. Schon bei Spaziergängen vorher will Anne vermehrt versuchen, "die Aufmerksamkeit auf uns zu lenken, so dass sie es einfach nicht mitbekommt und abgelenkt wird" . Peppa solle merken: "Bei uns ist die Party und hier hast du Spaß" , sagt Anne.

Auch kurzfristige Maßnahmen helfen

Wer seinen Hund nicht langfristig mit Ruhe- und Desensibilisierungs-Übungen auf die Situation vorbereitet hat, kann auch am Tag selbst noch Dinge beachten, damit der Hund nicht allzu sehr leidet. Conrad rät etwa, rechtzeitig Gassi zu gehen, bevor die Knallerei losgeht - ein langer Spaziergang helfe außerdem dabei, überschüssige Energie abzubauen und damit das Stresspotential zu minimieren.

Tierheim Neuss: Spielzeug zur Ablenkung

Jaqueline Neumann - Pflegerin im Hildener Tierheim - setzt auf Ablenkung. Sie weiß: Beschäftigung ist für die Hunde ein gutes Mittel gegen den Böller-Stress. Mit Schnüffelteppichen, Leckmatten und Kau-Seilen könne man die Hunde gut ablenken.

Dogo-Argentino-Rüde Pablo und Tierpflegerin Jaqueline Neumann

Dogo-Argentino-Rüde Pablo darf schonmal einen Schnüffelteppich ausprobieren - eine Matte mit groben Stofffetzen, unter denen sich Leckerchen verstecken lassen. "Die kann man vorher schon vorbereiten und überall in die kleinen Lücken Leckerchen reinmachen. Dann sind die Hunde super beschäftigt und von der Nase her und vom Kopf her ein bisschen ausgelastet" , sagt Jaqueline Neumann.

Außerdem steht im Hildener Tierheim in jedem Raum ein Radio. Am Silvesterabend soll hier entspannte Musik den Stress für die Tiere reduzieren.

Chill-Out-Musik und Schotten dicht

Chill-Out-Musik an und Rollläden runter, damit keine Lichtblitze die Tiere erschrecken - Tipps, die auch die Neusser Hundetrainierin Carina Conrad ihren Kundinnen gibt. In der Silvesternacht sei es besonders wichtig, dem Hund einen Rückzugsort zu geben, an dem er sich sicher fühlt.

Ganz wichtig sei allerdings, dass die Hundehalter selbst Ruhe ausstrahlen. Wer hektisch werde, die Angst des Hundes bestätige und ihn übermäßig tröste, tue dem Tier letztlich keinen Gefallen.

