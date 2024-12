Sämtliche Infos hat die Stadt auf einem Flyer hinterlegt, der nun rund um den Roten Platz bei Anwohnern verteilt wird. Gleich in drei Sprachen gibt es die Infos, neben deutsch noch auf arabisch und auf russisch.

Bochum weitet Verbotszone aus

In der Nachbarstadt Bochum gab es bereits im vergangenen Jahr ein Böllerverbot. Es galt auf der Brüderstraße im Bermuda Dreieck. Auch in diesem Jahr gilt es wieder und wird sogar noch ausgeweitet. Weil Besucher und Polizei mit Pyrotechnik beschossen wurden, sind nun weitere Straßen in die Allgemeinverfügung aufgenommen, unter anderem Teile der belebten Kortumstraße.

Werden immer wieder angegriffen: Einsatzkräfte

Zwischen 20 Uhr am Silvesterabend bis um 4 Uhr am Silvestermorgen dürfen keine Feuerwerkskörper oder Böller gezündet werden. Auch hier wollen Polizei und Ordnungsamt kontrollieren.

Andere Ruhrgebietsstädte sprechen sich gegen Verbot aus

Andere Ruhrgebietsstädte haben sich gegen eine Böllerverbotszone ausgesprochen. In Gelsenkirchen habe es in den Vorjahren keinen richtigen Hotspot gegeben. " In Stadtteilen gab es einzelne Vorfälle, deshalb richten wir keine großflächige Verbotszone ein ", sagt Stadtsprecher Martin Schulmann.

Auch in Mülheim, Duisburg und Essen wird es keine Böllerverbotszonen geben. In Essen gebe es keine konkrete Gefahrenlage, die Grundlage für ein Verbot sei. Die Stadt weist aber daraufhin, dass das Abbrennen von Feuerwerkskörpern im Umfeld von Krankenhäusern, Kirchen oder Kinder- und Altenheimen verboten ist.

Unsere Quellen:



WDR Reporter vor Ort

Reporter vor Ort Städte

Über dieses Thema berichten wir heute auf WDR 2 in der Lokalzeit Rhein und Ruhr und im WDR-Fernsehen in der Lokalzeit Ruhr um 19.30 Uhr.