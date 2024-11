Einen guten Morgen aus dem WDR Newsroom wünschen Sabine Meuter und Jörn Seidel.

THEMA DES TAGES

Scholz bei Neuwahl-Termin nun doch verhandlungsbereit • Nach dem Aus der Ampel-Regierung geht die Diskussion darüber weiter, wann die nächste Bundestagswahl stattfinden soll. Kanzler Olaf Scholz ( SPD ) möchte erst im Bundestag eine Einigung darüber, welche Gesetze noch beschlossen werden - allerdings zeigt er sich in Sachen Neuwahl-Termin nun doch verhandlungsbereit.

Oppositionsführer Friedrich Merz ( CDU ) fordert weiterhin schnellstmöglich Neuwahlen. Er sprach sich für den 19. Januar aus. Scholz solle schon kommenden Mittwoch im Bundestag die Vertrauensfrage stellen. Aus Sicht von Bundeswahlleiterin Ruth Brand sollte eine Neuwahl aus organisatorischen Gründen nicht überstürzt werden. Insbesondere für die Kommunen stellen Wahlen einen erheblichen Aufwand dar.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat sich gestern bereits als Kanzlerkandidat der Grünen ins Spiel gebracht. Sahra Wagenknecht vom BSW reagierte darauf mit Spott: "Wenn es üblich wird, dass jeder Spitzenkandidat einer Partei sich 'Kanzlerkandidat' nennt, werden wir da vielleicht auch nachziehen müssen" , sagte sie der "Rheinischen Post".

WEITERE NACHRICHTEN

Donald Trump, designierter US-Präsident

Medienbericht: Trump bereitet Ausstieg aus Klimaabkommen vor • Wie die "New York Times" berichtet, bereitet das Übergangsteam des designierten US-Präsidenten Donald Trump schon Verordnungen für einen Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen vor. Außerdem sollen einige Naturschutzgebiete verkleinert werden, um mehr Bohrungen und mehr Bergbau zu ermöglichen, berichtete die Zeitung. Die USA waren schon in Trumps erster Amtszeit als US-Präsident aus dem Klimaabkommen ausgestiegen.

Gedenken an die Pogromnacht in NRW • In zahlreichen Orten in NRW wird heute an die Pogromnacht am 9. November 1938 erinnert. Damals organisierten SA - und SS -Angehörige gewalttätige Übergriffe auf jüdische Menschen. Rund 7.500 Geschäfte wurden zerstört, mehr als 1.200 Synagogen angezündet, etwa 1.300 Menschen kamen infolge der Pogrome ums Leben.