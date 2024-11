Sein erstes Posting lautete: "Back for good." In einem weiteren Post ist Habeck zu sehen, wie er ein Textmanuskript redigiert. Im Hintergrund ist ein Kalender zu sehen, auf dem der 8. November rot umrandet ist. Dazu summt er die Melodie des Hits von Herbert Grönemeyer "Zeit, dass sich was dreht." Im Post dazu heißt es: "Von hier an anders" - dem Titel eines Buchs von Habeck. Den kurzen Clip hat er auch auf der Online-Plattform Threads gepostet. Auch dort hatte er vorher keinen eigenen Account.

Verbot von Grönemeyer-Song auch für Habeck

Nun hat Musiker Herbert Grönemeyer allerdings nach der CDU auch den Grünen verboten, seinen Hit "Zeit, dass sich was dreht " für den Wahlkampf zu nutzen. Grönemeyers Medienanwalt Christian Schertz teilte auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mit: "W ir haben heute auch die Partei Bündnis 90/Die Grünen und Herrn Habeck aufgefordert, es in Zukunft zu unterlassen, Lieder von Herbert Grönemeyer und hier konkret das Lied "Zeit, dass sich was dreht" für Wahlkampfzwecke zu nutzen ."