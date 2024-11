"Bestes konstruktives Video": Demenz-WG in Marl

Lokalzeit-Dortmund-Autorin Justine Rosenkranz besuchte für den Beitrag "Chaos als Therapie in der Demenz-WG" aus dem Juni das Juli-Kolb-Seniorenzentrum in Marl, in dem demenzkranke Menschen neue Wege gehen. Hier gibt es die erste "Gammel-Oase" Deutschlands. Dabei handelt es sich um eine Station, in der die 14 an Demenz erkrankten Menschen den ganzen Tag tun und lassen können, was sie wollen.