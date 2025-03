Zweit Tote nach Autorennen in Ludwigsburg • Bei einem mutmaßlichen Autorennen sind in Ludwigsburg in Baden-Württemberg zwei unbeteiligte Frauen ums Leben gekommen. Einer der beiden am Unfall beteiligten Fahrer wurde festgenommen. Der Fahrer des zweiten Autos ist nach Angaben der Polizei flüchtig.

Bodenversiegelung durch Pflastersteine

Bundesweiter "Entsiegelungs-Wettbewerb" startet • Die Flächenversiegelung in Deutschland ist gigantisch - und sie wächst. Das ist ein Problem: Kommt es zum Beispiel zu Starkregen, hat das Wasser kaum Chancen, im Boden zu versickern. Die Folge sind dann großflächige Überschwemmungen. Und im Fall einer Hitzeperiode gibt es angesichts der hohen Flächenversiegelung viel zu wenig Grün, das Kühle und Schatten spendet. Mit dem bundesweiten Wettbewerb "Abpflastern", der heute startet, will die Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in Koblenz gegensteuern.

Demo für Inklusion und Vielfalt in Köln • In Köln findet heute eine Demonstration für Inklusion und Vielfalt statt. Anlass ist der Welt-Down-Syndrom-Tag. Unter dem Motto #ImproveOurSupportSystems geht es diesmal darum, wie wichtig Unterstützungs-Systeme sind. In Deutschland leben rund 50.000 Menschen mit der Genveränderung, die auch Trisomie 21 genannt wird.

Zwei Wölfe in NRW unterwegs? • Videos sorgen im Netz für Diskussionen: Eines zeigt, wie ein Tier im Dunkeln durch Bottrop läuft, das aussieht wie ein Wolf. Das Video wurde aus dem Auto gefilmt und zeigt, wie ein vermeintlicher Wolf relativ nah zur Innenstadt unterwegs ist. Auch in Erkrath soll gestern ein Wolf gefilmt worden sein, in der Nähe des Unterbacher Sees. In beiden Fällen ist noch nicht bestätigt, dass es sich tatsächlich um Wölfe handelt.

Nations-League: Goretzka köpft Deutschland zum Sieg • Deutschland gewinnt gegen Italien mit 2:1. Der erste Auswärtserfolg in Italien nach 39 Jahren hat die Tür zum Final-Four-Turnier der Nations League für Bundestrainer Julian Nagelsmann und seine Schützlinge weit geöffnet. Schon am Sonntag geht es in Dortmund mit dem Rückspiel weiter. Der DFB-Elf reicht dann ein Unentschieden, um ins Halbfinale einzuziehen.

DAS WETTER IN NRW

Sonniger und recht warmer Frühlingstag • Auch am Freitag erwartet uns ein meist sonniger Frühlingstag. Noch dazu wird es für die Jahreszeit mit rund 20 Grad an der Weser und bis zu 23 Grad am Rhein recht warm, ab 500 Metern Höhe gibt es noch bis zu 19 Grad. Im Laufe des Tages breiten sich vom südlichen Rheinland her einige Schleierwolken aus. Es gibt außerdem einen teilweise auch stark böigen Südostwind.