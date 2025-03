Deutsche Staatsanleihen gelten als sehr sicher. Das ist attraktiv für eher konservative Anleger, die davon ausgehen können, dass sie den Nennwert plus Zinsen zurückerhalten. Andererseits führt es aber auch zu meist niedrigeren Renditen im Vergleich mit anderen Finanzprodukten wie etwa erfolgreichen Unternehmensaktien. Das macht sie für risikoaffine Anleger, die auf kurzfristige und höhere Erträge setzen, eher uninteressant.

Allerdings sind die Renditen für deutsche Staatsanleihen zuletzt stark gestiegen, nachdem Union und SPD ihr gigantisches Schuldenpaket angekündigt haben. Am 6. März stieg die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen auf zeitweise 2,93 Prozent und verzeichnete somit den größten Sprung an einem Tag seit der Wiedervereinigung. Nachdem es zwischen 2019 und 2022 überhaupt keine Zinsen auf diese Bundesanleihen gab, steigen die Renditen seitdem wieder.

Man kann seine Staatsanleihen auch vor dem Ablaufdatum verkaufen. Alle Bundeswertpapiere mit Laufzeiten über einem Jahr werden an der Börse gehandelt, entsprechend schwanken die Kurse.

" Käufer für europäische, insbesondere deutsche Anleihen, gibt es immer ", sagte Arthur Brunner, Anleihen-Experte der ICF Bank, zu tagesschau.de. Commerzbank-Analyst Hauke Siemßen ist ebenfalls überzeugt, dass die Nachfrage auch bei diesen großen Summen ausreicht: Es gehe nicht darum, ob der Bund für die nötigen Staatsanleihen genug Investoren finden werde, sondern vielmehr, zu welchem Preis.

Finanzexperten gehen aufgrund der aktuellen Situation davon aus, dass es für deutsche Staatsanleihen in Zukunft höhere Renditen gibt. Das klingt logisch: Um diese große Menge an Geld aufzunehmen, muss die Bundesregierung attraktivere, also höher verzinste Angebote machen. Das wiederum würde die Nachfrage steigern.

Aktuell sind etwa 30 Prozent der Bundeswertpapiere im Besitz von Zentralbanken und öffentlichen Institutionen im Euroraum, 15 Prozent sind im Besitz von Zentralbanken und öffentlichen Institutionen aus Drittländern.

Viele Menschen denken beim Thema Schulden an Privatkredite, die irgendwann fällig sind. Auch Staatsanleihen müssen nach ein paar Jahren zurückgezahlt werden. Allerdings liegt hier der große Unterschied zu einem Privathaushalt: Schulden sind ein fest eingeplanter Teil des Staatshaushaltes. Deutschland kann immer wieder neue Schulden aufnehmen, so lange seine Bonität gesichert ist. Es ist also gut vorstellbar, dass Deutschland einfach neue Anleihen herausgibt, wenn es darum geht, die alten zu begleichen. Und zwar nicht nur kurz- und mittelfristig, sondern auch auf lange Sicht. Denn das Deutschland in absehbarer Zeit in den Staatsbankrott rutscht, ist eher unwahrscheinlich. Klar ist aber auch: Je mehr Schulden ein Staat zurückzahlen muss, desto weniger Spielraum hat er für andere Ausgaben wie etwa Rentenzuschüsse, Kindergeldzahlungen oder Beamtengehälter.

Schwarz-rote Hoffnung: Wirtschaft wächst stärker als die Schulden

Wichtig ist in diesem Zusammenhang nicht die absolute Höhe der Schulden, sondern die Schuldenquote. Diese wird im Verhältnis der Schulden zur Wirtschaftskraft eines Landes (gemessen durch das Bruttoinlandsprodukt BIP) ausgedrückt. Wenn die Schulden steigen, das BIP im gleichen Zeitraum aber noch mehr steigt, ist das zunächst unproblematisch, da die Schuldenquote letztendlich sogar sinkt. Genau diesen Effekt erhoffen sich Union und SPD von dem beschlossenen Finanzpaket, dessen Investitionen in die Infrastruktur helfen sollen, die Wirtschaftskraft zu steigern. Und selbst wenn die Schuldenquote jetzt vorübergehend um ein paar Prozentpunkte steigen würde, sei das " kein Drama ", sagte der Ökonom Jens Südekum der "Zeit". "Wenn es der Preis dafür ist, dass das Land modernisiert wird und wir unsere Freiheit verteidigen können, dann ist es das aus meiner Sicht diesen Preis allemal wert" , so Südekum.

Derzeit hat Deutschland eine Schuldenquote von 62,7 Prozent. Damit liegt man zwar knapp über der von der EU im Rahmen der Maastricht-Kriterien vereinbarten Quote von 60 Prozent. Allerdings ist man damit immer noch sehr gut im Vergleich mit vielen anderen Ländern. Der Euroraum als gesamtes hat eine Schuldenquote von 89,5 Prozent, Großbritannien liegt bei 96,5 Prozent, die USA bei 127,4 Prozent und Japan sogar bei 250 Prozent.

Über dieses Thema berichten wir am 19.03.2025 auch im Fernsehen - in der "Aktuellen Stunde" ab 18.45 Uhr