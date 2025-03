Staatsschulden: Belastung für die Enkel oder sinnvolle Investition?

Nun sind Schulden für viele Menschen negativ besetzt. Schulden sollte man nach Möglichkeit vermeiden - man will schließlich nicht, dass am Ende ein Gerichtsvollzieher kommen muss. Allerdings gibt es einen gewaltigen Unterschied zwischen den Schulden, die ein Privathaushalt macht, und denen, die ein Staat aufnimmt.

Ökonom Carl Mühlbach

Der Ökonom Carl Mühlbach, Gründer der NGO "Fiscal Future", erklärt das so: "Wenn ich mich als Privatperson verschulde, um ein Haus zu kaufen, möchte ich den Kredit in der Regel abbezahlt haben, bevor ich in Rente gehe, denn dann wird mein Einkommen reduziert. Der Staat geht aber nicht in Rente. Es wird immer Löhne und Gewinne in einer Wirtschaft geben, aus denen sich Steuereinnahmen generieren. Ich als Privatperson will irgendwann schuldenfrei sein, beim Staat ist das nicht so."

Merkels "schwäbische Hausfrau" ist nicht mehr gefragt