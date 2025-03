Autistischer Junge seit Dienstag vermisst

Rettungskräfte in Weilburg

Pawlos hatte am Dienstagmittag seine Schule in Weilburg verlassen. Noch in Hausschuhen soll er sich auf den Weg über eine Bundesstraße entlang bis zum Bahnhof gemacht haben. Dort wurde er noch einmal kurz gesehen, danach verliert sich seine Spur. An dem Tag waren bereits ein Hubschrauber, ein Boot der Wasserschutzpolizei, Rettungshunde und insgesamt 600 Kräfte im Einsatz - auch über Nacht.

Viele Bürger und Einsatzkräfte beteiligen sich an Suche

In der 13.000-Einwohner-Kleinstadt und darüber hinaus löst der Fall eine Welle der Hilfsbereitschaft aus. Tausendfach wird ein Suchaufruf des Bürgermeisters in sozialen Netzwerken geteilt. Sehr viele Hinweise gehen ein, denen allen nachgegangen werde, wie es von der Polizei heißt. Mit Taschenlampen machten sich zahlreiche Menschen schon am Abend seines Verschwindens auf die Suche nach dem Sechsjährigen. Für mögliche Hinweise sei ein Telefon geschaltet worden.

Laut Polizei liegt wohl kein Kriminalfall vor

Man gehe weiterhin nicht von einer Straftat aus, da es Hinweise gebe, dass das Kind eigenständig das Schulgelände verlassen habe, sagte ein Polizeisprecher. Immer wieder kommt es zu Suchaktionen nach Menschen mit Autismus. Anfang März wurde ein junger Mann in Steinfurt vermisst, Anfang Januar ein 24-Jähriger in Minden-Lübbecke. Menschen mit Autismus können sich außerhalb ihres gewohnten Umfelds nicht orientieren. Auch auf eine Ansprache von Fremden reagieren sie vermutlich nicht.

2024 sorgte die Suche nach dem sechsjährigen Arian deutschlandweit für viel Anteilnahme.