Probleme mit der Grundsteuer: Mehr Zeit für Eigentümer?

Schleppender Rücklauf

Dabei drängt die Zeit. Denn Millionen von Eigentümern müssen Stand jetzt bis 31. Oktober die Steuererklärung beim zuständigen Finanzamt einreichen. Doch laut Bundesfinanzministerium haben das bislang weniger als 30 Prozent getan.

In den Ländern wird offenbar darauf gesetzt, dass es in der kommenden Woche noch Fortschritte gibt. Denn, so heißt es, zuletzt hätten die Einreichungen deutlich zugenommen - wie so häufig kurz vor einem Fristende in Steuerangelegenheiten.

Verband fordert Fristverlängerung bis Ende 2022