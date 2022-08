Die neue Grundsteuer: Abfrage für das Bürokratiemonster

Holger Küppers hat Post bekommen – vom Finanzamt. Die Grundsteuer für sein rund 60 Jahre altes Häuschen in Moers muss neu berechnet werden. Die Fragen: Wem gehört das Grundstück? Wo liegt es und wie groß istes? Die Behörde fordert die Antworten online bis Ende Oktober.

Wie er das machen soll, weiß Holger Küppers nicht. „Mit dem Computer bin ich nicht vertraut,“ berichtet er dem WDR. Damit geht es ihm wie Millionen anderer Grundbesitzer in NRW, denn sämtlich 6,5 Millionen Grundstücke im Land müssen nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2018 nun neu berechnet werden. Das gilt für Villen ebenso wie für Gewerbegrundstücke, Reihenhäuschen oder Pferdekoppeln.

Fragen für Steuerjuristen

„Gerade ältere Menschen sind damit heillos überfordert,“ sagt Michael Buser. Beim Geschäftsführer des Verbandes Haus und Grund in Moers stapeln sich die Hilfegesuche von Mitgliedern, die nicht wissen, was sie tun sollen. „Sie haben schon Schwierigkeiten damit, sich überhaupt beim Finanzamt anzumelden,“ sagt der Fachanwalt für Steuerrecht. Auch das gehe nämlich nur online.

Wer diese Hürde gemeistert hat, stehe vor den nächsten Problemen. Die online-Formulare seien in reinstem Steuerjuristen-Deutsch formuliert. Was ein Flurstück ist, wüssten viele Hausbesitzer schon nicht und dächten eher an die eigene Diele.