Unter Wohnungseigentümern und Hausbesitzern hatte die angekündigte Reform der Grundsteuer schon im vergangenen Jahr für Unruhe gesorgt. Auch viele Mieter befürchten, dass ihre Warmmiete durch die Änderungen, die ab Jahresanfang 2025 gelten, bald empfindlich ansteigen könnte. Denn die Grundsteuer kann ein Vermieter voll auf die Nebenkosten umlegen.

Kommunen erheben diese Steuer auf Grundbesitz - und können die genaue Höhe über den sogenannten Hebesatz selber festlegen. Bislang galt überall ein einheitlicher Hebesatz für Wohn- und Geschäftsimmobilien. Mitte vergangenen Jahres hatte der NRW-Landtag mit einem neuen Gesetz die Option eröffnet, statt eines einheitlichen Hebesatzes für Gewerbe- und Wohngrundstücke künftig unterschiedliche Sätze festzulegen.

Durch einen Landtagsbeschluss können Kommunen Hebesätze voneinander trennen.

Da die neuen Sätze ab 1. Januar gelten, dürften viele Eigentümer ihren neuen Grundsteuerbescheid bereits erhalten haben. Nach einer ersten Umfrage durch den Bund der Steuerzahler NRW fällt die Erhöhung aber vielerorts offenbar gar nicht so erschreckend aus, wie befürchtet. In vielen Kommunen ist der Hebesatz sogar gesunken.

Einige Städte senken Hebesatz

So hat die Stadt Köln zum Beispiel ihren Hebesatz von 515 auf 475 Prozent reduziert. Auch in Düsseldorf ist der Hebesatz der Grundsteuer für Wohngrundstücke deutlich gesunken - ebenso in den Städten Bonn, Münster und Essen.

In 282 Kommunen liegen die neuen Werte über den bisherigen, in 95 liegen sie darunter und in 19 Kommunen bleiben sie gleich hoch.