Parteitag: Luisa Neubauer hält den Grünen eine Standpauke

Für die Grünen ist die derzeitige Energiekrise gleich ein doppelter Alptraum. Grüne Grundsätze und ureigene Positionen werden gerade reihenweise gekippt - auch, um Kompromisse mit den jeweiligen Koalitionspartnern zu finden. Nicht nur auf Bundesebene, auch in NRW hört sich manch Grünen-Politikerin und -Politiker gerade Dinge sagen, die er oder sie früher nicht für möglich gehalten hätte. Ein Dilemma, das sich auch durch den Bundesparteitag zieht, der am Freitag in Bonn begonnen hat.

Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer brachte es in ihrer Rede am Vormittag auf den Punkt. Es sei " eine komplizierte Rede in komplizierten Zeiten" , begann die 26-Jährige. "Draußen protestiert Fridays for Future, jetzt spreche ich hier als Aktivistin und Grünen-Mitglied, nachher werde ich nach Lützerath fahren, wohin sonst" . Die Grünen regierten gerade unter den härtesten nur vorstellbaren Bedingungen, räumte sie ein, " wir sehen, dass Ihr kämpft ".