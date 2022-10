Grüne diskutieren weiter über Lützerath

Stand: 14.10.2022, 20:15 Uhr

Zum Bundesparteitag der Grünen in Bonn gibt es neue Fragen in Bezug auf den beschlossenen Kohleausstieg. Manche an der Parteibasis fühlen sich übergangen. Angeblich gibt es neue Belege, dass das Örtchen am Rande des Tagebaues zu retten wäre.