Weltglückstag: Was macht uns glücklich?

Freiheit und soziale Unterstützung

Wichtig fürs Glück: Mit Freunden etwas unternehmen

Kann ich frei wählen, wie ich mein Leben gestalte? Gibt es Menschen, die mir bei Problemen beistehen? Spielt Großzügigkeit in der Gesellschaft eine Rolle? Je öfter diese Fragen positiv beantwortet werden, desto höher der "Glücks-Index" des jeweiligen Landes. Ein Konzept, das für die Soziologin Hilke Brockmann Sinn ergibt. " Es sind soziale Ereignisse, die die Menschen glücklicher machen ", sagte sie dem WDR. " Diese muss man suchen und selbst gestalten ." Dazu gehörten beispielsweise Unternehmungen mit Freunden und Familie.

Keine Korruption, Vertrauen in Institutionen, großzügiger Staat

Aber auch der Staat könne Bedingungen schaffen, um die Menschen glücklicher zu machen, glaubt Brockmann: " Dazu gehört eben eine sehr vertrauenswürdige Regierung, vertrauenswürdige Institutionen, auch eine gewisse Großzügigkeit von der öffentlichen Hand. " In den vergangenen Jahren habe bei uns eine eher liberale Politik geherrscht, der Einzelne sei in den Vordergrund gerückt, das Gemeinwohl " doch ein bisschen zusammengespart worden ", sagt Brockmann. Hier könne man von den skandinavischen Ländern lernen. Tatsächlich befinden sich mit Dänemark auf Platz 2, Island auf Platz 3, Schweden auf Platz 4 und Norwegen auf Platz 7 vier weitere skandinavische bzw. nordische Länder weit oben im Glücksranking.

Zum Thema Vertrauen in die Institutionen gehört für die Studienmacher auch die Abwesenheit von Korruption, die einen der wichtigsten Einflüsse auf das Glücksgefühl des Einzelnen haben soll. Das erklärt, wieso sich Länder wie Afghanistan, Libanon oder Kongo ganz unten auf der Liste finden. Denn dass dort Korruption ein großes Problem ist, zeigen die Berichte von "Transparency International" jedes Jahr aufs Neue.

Finnland: Seit Jahren an der Spitze

Glück ist in Finnland Unterrichtsfach

In den vergangenen sieben Jahren hat jeweils Finnland am besten beim Glücksbericht abgeschnitten - und das, obwohl die Klischees, die man als Mitteleuropäer im Kopf hat, das Leben dort erst einmal nicht sehr rosig scheinen lassen: Kalte und lange Winter, viel Dunkelheit, die geografische Nähe zum Aggressor Russland... Doch das spielt offenbar keine entscheidende Rolle in einem Land, in dem man Glück und Zufriedenheit sogar lernen kann. In den finnischen Schulen steht die Entwicklung von emotionalen Fähigkeiten auf dem Lehrplan, manchmal sogar als eigenständiges Unterrichtsfach.

" Die Finnen vertrauen einander, sie kümmern sich umeinander ", sagte John Helliwell, einer der Autoren des Glücksberichts, dem WDR. " Es gibt ein sehr hohes Maß an Chancengleichheit in Bezug auf Bildung, Gesundheit und soziales Ansehen. Finnen vergleichen sich weniger und stehen nicht so sehr miteinander im Wettbewerb wie Menschen in anderen Ländern. "

Unsere Quellen: