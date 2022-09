Kaufkraft nimmt ab: Reallöhne sinken

Der Grund: In NRW stiegen die Verbraucherpreise im zweiten Quartal 2022 um 7,7 Prozent - während sich die Nominallöhne lediglich um 4 Prozent erhöhten. Die Reallöhne in NRW waren damit zum dritten Mal in Folge niedriger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Rückgang nur zu Beginn der Pandemie noch höher

Nach Angaben der Statistiker ist dies der zweitstärkste Rückgang der Reallöhne in NRW im Vorjahresvergleich seit 2008. Lediglich im zweiten Quartal 2020 - zu Beginn der Corona-Pandemie - war der Rückgang mit einem Minus von 4,3 Prozent noch höher. Damals war jedoch das Sinken der Nominallöhne um 3,7 Prozent im Zuge der verstärkten Nutzung der Kurzarbeit für die Entwicklung verantwortlich.

Der Rückgang der Reallöhne im zweiten Quartal 2022 ist dagegen auf die überdurchschnittlich hohe Inflation zurückzuführen.