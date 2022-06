Doggy Bags gegen Lebensmittelverschwendung - auch ein Modell für Deutschland?

"Da waren die Augen wieder größer als der Bauch." Das war mal ein beliebter Spruch älterer Generationen, wenn Menschen - auch im Restaurant - ihren Teller nicht leer gegessen hatten und die Reste zurückgingen. Heutzutage ist Lebensmittelverschwendung gesamtgesellschaftlich ein ernstes Problem. Die spanische Regierung hat am Mittwoch dem Parlament ein entsprechendes Gesetzespaket vorgelegt, um etwas dagegen zu tun.

Doggy Bag gegen Verschwendung

Unter anderem wären Gastronomen dann dazu verpflichtet, Gästen auf Wunsch nicht verzehrte Speisen in einem sogenannten Doggy Bag einzupacken, also in einer Tüte oder Verpackung, um sie mit nach Hause zu nehmen. Wäre ein solches Gesetz auch in Deutschland sinnvoll?