Warum Landwirte ihre Erdbeeren vernichten

Konkurrenz aus dem Ausland groß

Aus den gleichen Gründen steigen aber auch die Preise für die Landwirte. Auch sie müssen vor allem wegen der Ukraine-Krise derzeit mehr für den Sprit ihrer Traktoren zahlen. " Wobei der größte Faktor bei den Erdbeeren und beim Spargel die Lohnkosten sind ", sagt Heiner Lövenich, Inhaber des gleichnamigen Erdbeer- und Spargelhofes in Düren.

Und diese liegen in Deutschland durch den Mindestlohn höher als in vielen andern Ländern, aus denen ebenfalls Erdbeeren auf dem deutschen Markt angeboten werden. " Erdbeerbauern beispielsweise aus Spanien können den Supermärkten ihre Früchte zu einem viel niedrigeren Preis anbieten, weil sie unter ganz anderen Bedingungen produzieren können ", so Rüb. Neben den Löhnen seien dort auch die sozialen Standards nicht so hoch wie in Deutschland, genau wie die Anforderungen an Umwelt- und Pflanzenschutz.

Erdbeerpflücken aus Langeweile während der Pandemie

Eine Möglichkeit für die Bauern, den Preis für ihre Erdbeeren in einem gewissen Rahmen selbst zu bestimmen, ist, sie auf dem eigenen Hof zu verkaufen. Doch auch für dieses Angebot fehlen derzeit laut Rüb die Kunden. " Einmal, weil die Leute sich bei den aktuellen Spritpreisen nicht ins Auto setzen und raus aufs Land fahren ", so Rüb.