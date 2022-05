Nicht wegschmeißen - so kann man Lebensmittel retten

"Heute Gemüse, Spargel, Salate, Erdbeerkuchen und mehr", steht in einem Posting in der Facebook-Gruppe "Enjoy the food". Hier organisieren sich Düsseldorfer, wenn sie Lebensmittel übrig haben. "Food-Sharing" nennt sich das. Die Initiative dahinter hat schon vor einigen Jahren Fahrräder mit Kunstoffboxen in verschiedenen Stadtvierteln aufgestellt. Ausrangierte Lebensmittel werden bei Betrieben abgeholt und hier gratis angeboten.

Die Hälfte der verschwendeten Lebensmittel könnte man vermeiden

Laut der Naturschutzorganisation WWF werden in Deutschland pro Jahr bis zu 18 Millionen Tonnen Lebensmittel verschwendet. Mehr als die Hälfte könne man vermeiden. Optische Kriterien dürften bei Obst und Gemüse zum Beispiel keine Rolle mehr spielen, fordert der WWF. Die Kartoffel schmeckt auch gut, wenn sie keine schöne Ei-Form hat.

Würde man in allen vermeidbaren Fällen Lebensmittel verwerten, statt sie wegzuschmeißen, könnte man laut WWF landwirtschaftliche Anbauflächen in der Größe von Mecklenburg-Vorpommern einsparen. Am 2. Mai wird deshalb an diese Verschwendung erinnert. Laut den Berechnungen ist das der Tag im Jahr, ab dem für den Teller und nicht für die Tonne produziert wird.

Tafeln klagen über zu wenig Lebensmittel

Besonders grotesk wirkt die Lebensmittelverschwendung angesichts der aktuellen Nöte der Tafeln. Die Lage bei der Hilfsorganisation ist im Moment so angespannt wie noch nie. Allein in NRW haben die Lebensmittelverteiler zehn bis 15 Prozent mehr Kunden als früher.