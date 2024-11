Adventskalender überall: Das Geschäft mit den 24 Türchen boomt

Der Besitz eines Adventskalenders ist vielen wichtig

Rund 70 Prozent der Befragten ist es " eher wichtig " bis " sehr wichtig ", in der Adventszeit einen Kalender zu besitzen. Viele Menschen teilen demnach aber gern die Freude am Adventskalender: So erklärten 42 Prozent, eigentlich jedes Jahr solch einen Kalender zu verschenken. Sie gehen an Partner, eigene Kinder, Freunde oder Eltern. 16 Prozent besorgen sogar ihrem Haustier einen Adventskalender - der dürfte dann bei einem Hund mit Hundefutter gefüllt sein.

Adventskalender als "Dauer-Werbeblock in der Küche"

Marketing-Professor Peter Kenning