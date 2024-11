4. Lesen but make it Adventskalender

Du brauchst noch eine alternative Adventskalender-Idee für eine Leseratte, die nicht mehr so oft zum Lesen kommt? Dann bastle doch einen Buch-Kalender. Dabei hast du verschiedene Optionen: Du schenkst ein Buch, in das du 24 Lesezeichen gesteckt hast oder, etwas rabiater, du zerteilst das Buch und verschenkst es häppchenweise.

Als Lesezeichen kannst du kleine Notizen oder Gedichte benutzen und dein Gegenüber vielleicht noch mehr zum Lesen animieren, indem du fragst, was auf den neuesten Seiten passiert ist. Für die digitalen Lesemäuse gibt es alternativ auch E-Book-Adventskalender. Wer lieber Hörbuch hören möchte, kann sich mit "Lies mir was vor“ auch Weihnachtsgeschichten in der Adventszeit anhören.