Video starten, abbrechen mit Escape Reporterin Janette Kuhn berichtet über Ermittlungsarbeiten der Polizei aus Essen Aktuelle Stunde. . 39:49 Min. . UT . Verfügbar bis 19.05.2022. WDR.

Verhinderter Anschlag an Schule: Das ist über den mutmaßlichen Täter bekannt

Stand: 13.05.2022, 10:06 Uhr

Nach dem wohl verhinderten Schul-Anschlag in Essen sind noch viele Fragen über den mutmaßlichen Täter offen: Was genau plante der 16-Jährige? Was waren die Gründe? Das ist bislang über ihn bekannt.