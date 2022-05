Verhinderter Amoklauf in Essen? So steht es um die Präventionsarbeit in NRW

Nach mehreren Amokläufen an Schulen im Laufe der 2000er Jahre gibt es mittlerweile deutlich mehr Hilfs- und Präventionsangebote an den Schulen in NRW . Nach dem Amoklauf im münsterländischen Emsdetten hatte das Land Notfallpläne an den Schulen eingeführt, die 2014 aktualisiert wurden.

Ein weiterer Baustein sind so genannte Notfallordner. Darin gibt es Handlungsanweisungen und Empfehlungen für Schulen für Krisenszenarien und Präventionsarbeit - erarbeitet vom Schul- und vom Innenministerium, dem Landeskriminalamt und der Unfallkasse NRW .

Update der Notfallordner im Sommer geplant

Die erste Version der Notfallordner gab es 2012. Nach einer ersten Aktualisierung soll es für die NRW -Schulen voraussichtlich nach den Sommerferien erneut eine überarbeitete Version geben, sagt Gerrit Schnabel, Abteilungsleiter Schulen bei der Unfallkasse NRW . Künftig soll es sogar zwei Ordner geben, einen für Anleitungen in Krisenlagen und einen mit Tipps, Angeboten und Ansprechpartnern für Präventionsarbeit.

Mittlerweile gebe es eine Vielzahl unterschiedlichster Programme und Seminare zu Gewaltprävention, sozialem Lernen, gegen Rassismus und Diskrimierung, die zum Beispiel im Unterricht an den Schulen umgesetzt werden, sagt Schnabel: " Viele Schulen gehen das Thema Gewaltprävention offensiver an, da spürt man eine stärkere Sensibilität als noch vor zehn oder 15 Jahren ." Jede Schule müsse aber individuell schauen, was für ihre Schülerklientel am besten passe.

Bundesweite Schulungen für Krisenteams

Das Landesinstitut für Präventives Handeln des Saarlandes bildet seit mehr als zehn Jahren bundesweit Krisenteams in Schulen aus: Lehrerinnen und Lehrer, die in realen Situationen üben, Signale und Hinweise auf potentielle Gewalt- oder Amoktäter frühzeitig zu erkennen. " Gerade Amoktaten werden über oft über einen längeren Zeitraum geplant. Wir versuchen Lehrer zu sensibilisieren, Zeichen und Hinweise wahrzunehmen und mögliche Gefahren rechtzeitig zu erkennen ", erklärt Hagen Berndt, der an dem Institut die Ausbildung mitverantwortet.

Es werde bundesweit viel getan, um solche Gewaltvorfälle zu verhindern, so Berndt. Und diese seien in den vergangenen Jahren auch deutlich zurückgegangen seien. Viele Schulen versuchten stärker, ein positives und unterstützendes Klima in ihren Einrichtungen zu schaffen.

Nachholbedarf bei Psychologen

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sieht allerdings noch Nachholbedarf beim Schulpersonal. " Es gibt nach wie vor zu wenig Schulsozialarbeiter und -psychologen an den Schulen ", sagt der stellvertretende Vorsitzende Sebastian Krebs. Außerdem müsse eine Lehrkraft für weniger Schülerinnen und Schüler zuständig sein, damit sie nah genug an möglichen Sorgen und Problemen der Kinder und Jugendlichen dran sein könne, betonte Krebs.