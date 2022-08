Warum hängt der Strompreis vom Gaspreis ab?

Die Furcht vor ausbleibenden Gas-Lieferungen aus Russland treibt den Gaspreis in Deutschland immer weiter nach oben. Und mit den Gaspreisen steigen auch die Strompreise. Dabei ist Strom jetzt schon so teuer wie nie - allein im vergangenen Monat stieg der Preis für Privatkunden um mehr als 30 Prozent.

Warum ist der Strompreis an den Gaspreis gekoppelt?

Das liegt an der sogenannten Merit-Order - einer Regel, die die Reihenfolge bestimmt, in der Kraftwerke an der Strombörse anbieten können. Kraftwerke, die billig Strom produzieren, kommen zuerst an die Reihe, um die Nachfrage zu decken. Dazu gehören zum Beispiel Windkraftanlagen. Der Strompreis richtet sich aber schließlich nach dem zuletzt geschalteten und damit teuersten Kraftwerk. Zurzeit sind das - wegen der hohen Gaspreise - die Gaskraftwerke. Dadurch sind auch die Strompreise deutlich gestiegen.